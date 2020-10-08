По информации источника, 28-летний голкипер отозван из сборной Сенегала и возвращается в расположение клуба.
Напомним, что Менди перешел в "Челси" из "Ренна" в сентябре этого года. За трансфер игрока английский клуб заплатил около 30 млн евро. 29 сентября в матче Кубка лиги с "Тоттенхэмом" Менди дебютировал за "Челси".
Источник: "твиттер" журналиста Мансура Лума
Вратарь "Челси" Менди получил травму в сборной Сенегала
Вратарь "Челси" Эдуар Менди получил травму правого бедра.
Фото: ФК "Челси"
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