Вратарь "Челси" Менди получил травму в сборной Сенегала

Вратарь "Челси" Эдуар Менди получил травму правого бедра.

Фото: ФК "Челси"

По информации источника, 28-летний голкипер отозван из сборной Сенегала и возвращается в расположение клуба.



Напомним, что Менди перешел в "Челси" из "Ренна" в сентябре этого года. За трансфер игрока английский клуб заплатил около 30 млн евро. 29 сентября в матче Кубка лиги с "Тоттенхэмом" Менди дебютировал за "Челси".



Источник: "твиттер" журналиста Мансура Лума