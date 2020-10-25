Источник: "Ливерпуль" купит у "Шальке" Кабака для замены ван Дейка

"Ливерпуль" намерен приобрести защитника "Шальке" и сборной Турции Озана Кабака в зимнее трансферное окно, чтобы заменить травмированного ван Дейка.

Фото: ФК "Шальке-04"

По информации британских СМИ, "Ливерпуль" начал переговоры с немецким "Шальке" о переходе зимой в стан мерсисайдцев 20-летнего центрального защитника Озана Кабака. Красные предлагают за игрока сборной Турции 20 миллионов фунтов, "горняки" хотели бы выручить за него не менее 30 миллионов. Новый центральный защитник нужен "Ливерпулю" в связи с тяжелой травмой основного центрбека мерсисайдцев Верджила ван Дейка.



В прошлом сезоне Кабак сыграл за "Шальке" 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас. В текущем чемпионате Бундеслиги игрок принял участие в двух встречах, в одной из которых был удален с поля за две желтые карточки.



Источник: The Mirror