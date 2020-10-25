"В то время я не мог добиться того, чего он от меня хотел. С этими трудностями и психологическим давлением.
Часто случалось так, что я играл с самого начала, а он заменял меня в перерыве. А в следующей игре меня не было в команде, а я был на трибунах.
От Моуринью шло экстремальное давление. Иногда во время тренировки мне казалось, что он смотрит только на меня. Мне казалось, что он наблюдает за мной и думает, что я отстой", — заявил Шюррле в интервью журналисту Йоко Винтершайдту.
Напомним, что Шюррле защищал цвета лондонского "Челси" с 2013 по 2015 год. За это период немецкий футболист принял участие в 44-х матчах чемпионата Англии и забил 11 голов.
С 2019 по 2020 год Шюррле выступал за "Спартак". В чемпионате России полузащитник сыграл в 14-и матчах, в которых забил 1 гол.
Шюррле - о Моуринью: мне казалось, что он наблюдает за мной и думает, что я отстой
Бывший футболист "Спартака" Андре Шюррле рассказал о работе с Жозе Моуринью в лондонском "Челси".
Фото: ФК "Челси"
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