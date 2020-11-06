Источник: "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру Нагельсманна в качестве замены Сульшеру

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту наставника "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Руководство "красных дьяволов" изучает вариант замены главного тренера Уле-Гуннара Сульшера на наставника "РБ Лейпцига" Юлиана Нагельсманна, сообщают североамериканские СМИ.

"Манчестер Юнайтед" под руководством Сульшера в текущем сезоне АПЛ набрал 7 очков в 6 матчах и находится на 15 строчке турнирной таблицы. В группе Лиги чемпионов "МЮ" набрал 6 очков в трех турах и делит лидерство с "Лейпцигом". В последнем туре ЛЧ манкунианцы уступили на выезде "Истанбул Башакшехиру" со счетом 1:2.

Источник: ESPN

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Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Лейпциг Нагельсманн Сульшер
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