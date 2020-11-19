"Иностранных футболистов всегда учат ругаться. Меня научили, как правильно обращаться к тренеру "Манчестер Юнайтед". Чуть ли не в первый раз, когда мы с Фергюсоном пересеклись в коридорах базы "МЮ", он сказал мне: "Ну, Андрей, как дела?"
Я улыбнулся ему и ответил: "Пошел на хрен, шотландский ублюдок". Фергюсон встал как вкопанный, а затем начал улыбаться, когда услышал смех, разносящийся по коридору, пока я стоял в недоумении", - написал Канчельскис в автобиографии.
Напомним, что Андрей Канчельскис защищал цвета "Манчестер Юнайтед" в период с 1991 по 1995. В составе "красных дьяволов" он принял участие в 123 матчах Английской Премьер-Лиги, в которых забил 47 голов. Также на счету Канчельскиса 36 матчей и 4 забитых мяча в составе национальной сборной России.
В роли главного тренера последним местом работы Канчельскиса был "Навбахор", выступающий в чемпионате Узбекистана.
Источник: Daily Mail
"Пошел на хрен, шотландский ублюдок". Канчельскис рассказал, как оскорбил Фергюсона после шутки игроков "МЮ"
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис вспомнил, как оскорбил легендарного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона из-за незнания английского языка.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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