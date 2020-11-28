"Монако" хочет подписать Орье, которым интересовался "Спартак"

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может вернуться во Францию.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
Сообщается, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Монако". Монегаски готовы заплатить за переход Орье 20 млн евро.

Напомним, что в прошлое трансферное окно ивуарийцем интересовался "Спартак".

Ранее Орье защищал цвета "Ланса", "Тулузы" и "ПСЖ".

Источник: Sky Sports

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Теги: АПЛ Лига 1 Трансферы Монако Тоттенхэм Орье
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