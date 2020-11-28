Сообщается, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован "Монако". Монегаски готовы заплатить за переход Орье 20 млн евро.
Напомним, что в прошлое трансферное окно ивуарийцем интересовался "Спартак".
Ранее Орье защищал цвета "Ланса", "Тулузы" и "ПСЖ".
Источник: Sky Sports
"Монако" хочет подписать Орье, которым интересовался "Спартак"
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может вернуться во Францию.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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