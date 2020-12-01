Матч перенесен из-за вспышки коронавируса в составе "сорок".
По информации источника, в клубе заражены несколько футболистов. Все они получили распоряжение оставаться дома.
"Ньюкасл" после 10-и туров с 14-ю очками занимает 13 место в АПЛ.
Источник: Sky Sports
В "Ньюкасле" зафиксирована вспышка коронавируса. Их матч с "Астон Виллой" перенесен
"Ньюкасл" не сможет 4 декабря сыграть с "Астон Виллой" в 11-м туре Английской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ньюкасл"
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