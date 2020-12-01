В "Ньюкасле" зафиксирована вспышка коронавируса. Их матч с "Астон Виллой" перенесен

"Ньюкасл" не сможет 4 декабря сыграть с "Астон Виллой" в 11-м туре Английской Премьер-Лиги.

Фото: ФК "Ньюкасл"

Матч перенесен из-за вспышки коронавируса в составе "сорок".



По информации источника, в клубе заражены несколько футболистов. Все они получили распоряжение оставаться дома.



"Ньюкасл" после 10-и туров с 14-ю очками занимает 13 место в АПЛ.



Источник: Sky Sports