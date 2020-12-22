"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги, забив четыре мяча "Арсеналу"

Фото: "Манчестер Сити"

На 3-й минуте счет в игре открыл Габриэль Жесус. На исходе получаса матча Александр Ляказетт сравнял цифры на табло.Во втором тайме, в период с 54-й по 73-ю минуту "горожане" забили три мяча: голы на свой счет записали Рияд Марез, Филип Фоден и Эмерик Лапорт."Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Команда Хосепа Гвардиолы является действующем обладателем трофея и выигрывает его уже на протяжении трех розыгрышей подряд.Жезус, 3, Ляказетт, 32, Марез, 55, Фоден, 59, Лапорт, 73Рунарссон, Колашинац, Мустафи, Габриэль, Седрик, Уиллок, Эльнени (Смит, 66), Сибальос, Мартинелли (Пепе, 49), Мэйтленд-Найлс, Ляказетт (Балогун, 77)Стеффен, Диаш, Канселу, Лапорт, Фернандиньо, Эрнандес (Уолкер, 77), Фоден, Силва (Торрес, 70), Зинченко, Марез, Жезус (Агуэро, 74)Эльнени, 23, Мустафи, 26, Силва, 65