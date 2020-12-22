На 3-й минуте счет в игре открыл Габриэль Жесус. На исходе получаса матча Александр Ляказетт сравнял цифры на табло.
Во втором тайме, в период с 54-й по 73-ю минуту "горожане" забили три мяча: голы на свой счет записали Рияд Марез, Филип Фоден и Эмерик Лапорт.
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги. Команда Хосепа Гвардиолы является действующем обладателем трофея и выигрывает его уже на протяжении трех розыгрышей подряд.
Кубок английской лиги, 1/4 финала
"Арсенал" 1:4 "Манчестер Сити"
Голы: Жезус, 3, Ляказетт, 32, Марез, 55, Фоден, 59, Лапорт, 73
Арсенал: Рунарссон, Колашинац, Мустафи, Габриэль, Седрик, Уиллок, Эльнени (Смит, 66), Сибальос, Мартинелли (Пепе, 49), Мэйтленд-Найлс, Ляказетт (Балогун, 77)
Манчестер Сити: Стеффен, Диаш, Канселу, Лапорт, Фернандиньо, Эрнандес (Уолкер, 77), Фоден, Силва (Торрес, 70), Зинченко, Марез, Жезус (Агуэро, 74)
Предупреждения: Эльнени, 23, Мустафи, 26, Силва, 65
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги, забив четыре мяча "Арсеналу"
"Манчестер Сити" в четвертьфинале Кубка английской лиги на выезде разгромил лондонский "Арсенал" (4:1).
Фото: "Манчестер Сити"
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