Ранее появилась информация, что парижский клуб проявляет интерес к ивуарийцу.
"Я бы не отказался вернуться в "ПСЖ". Никогда не откажусь от предложения из Парижа. Это — мой любимый клуб", — приводит слова Орье Canal+.
Напомним, что 28-летний защитник выступал за "ПСЖ" с 2014 по 2017 год. В нынешнем сезоне АПЛ Орье провел 8 матчей в составе "Тоттенхэма", в которых забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
В минувшее трансферное окно игрок был близок к переходу в московский "Спартак".
Орье, которым интересовался "Спартак", не против вернуться в "ПСЖ"
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье рассказал, что был бы рад возвращению в "ПСЖ".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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