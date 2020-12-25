Трансфер Роналду из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" признали лучшим в истории АПЛ

Переход нападающего Криштиану Роналду из лиссабонского "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед" стал лучшей сделкой за всю историю АПЛ по версии Sky Sports.
Фото: Getty Images
Трансфер 18-летнего на тот момент Криштиану Роналду из лиссабонского "Спортинга" в "МЮ" признан экспертами телеканала Sky Sports лучшим в истории Английской Премьер-лиги.

Этот переход случился в августе 2003 года, "Манчестер" уплатил за молодого форварда 19 миллионов евро. В составе "красных дьяволов" Криштиану провел 6 сезонов, сыграл 292 матча, забил 118 голов и отдал 68 результативных передач. Его приобретение помогло манкунианцам трижды стать чемпионами Англии и выиграть Лигу чемпионов. В июле 2009 года Роналду был продан в мадридский "Реал" за 94 миллиона евро.

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Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Спортинг Роналду
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