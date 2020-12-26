Роджерс: ничья - меньшее из того, что мы заслуживали в матче с "МЮ"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался о результате матча против "Манчестер Юнайтед", состоявшегося в рамках 15-го тура АПЛ (2:2).
Фото: NurPhoto via Getty Images
"Рашфорд имел момент на первой минуте игры, но, думаю, в первом тайме мы были лучшей командой на поле. Затем удача немного отвернулась от нас, а Варди сделал то, что сделал. Джейми отлично завершает атаки. Ничья — это меньшее из того, что мы заслуживали", - сказал Роджерс.

Отметим, что по ходу матча "МЮ" дважды выходил вперед, но "Лестер" сравнивал счет. Ничью "лисам" принес гол Джейми Варди, забитый на 85-й минуте.

Команда Роджерса пребывает на втором месте в турнирной таблице АПЛ (28 очков). "МЮ", набрав на один балл меньше, идет третьим.

Источник: BBC

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Роджерс Манчестер Юнайтед Лестер АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Арсенал" уверенно обыграл "Челси", прервав 7-матчевую серию без побед в АПЛ
Минамино: "Ливерпуль" хочет выиграть как можно больше трофеев в новом году
Ляказетт, забивший в АПЛ впервые с сентября, возглавил список бомбардиров "Арсенала" в сезоне-2020/21
Кавазашвили - о лучшем вратаре РПЛ: язык не поворачивается назвать Максименко и Сафонова 1
Силкин: в нашем чемпионате можно выделить только такие матчи, как дерби — там хотя бы подобие футбола
Зинченко не покинет "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно
Месси назвал лучших тренеров в своей карьере
Источник: "Динамо" планирует подписать зимой 1-2 игроков 1
"Реал" стал фаворитом в борьбе за Алабу
"Астон Вилла" крупно обыграла "Кристал Пэлас", играя целый тайм в меньшинстве
Бышовец: проблема "Спартака" не в тренерах, а в атмосфере, в которой они работают 6
Почеттино может позвать Эриксена и Алли в "ПСЖ", если его назначат тренером
Роджерс: ничья - меньшее из того, что мы заслуживали в матче с "МЮ"
Аршавин, Зырянов и игроки "Зенита" поздравили медработников Петербурга
Месси: Гвардиола помогает увидеть вещи под невероятным углом
Сычев: я счастлив, что попал в фигурное катание 1
Лавров - о "Спартаке": есть энергетика, заставляющая тебя оставаться с этой командой
"Спартак" опубликовал новогодний ролик, в котором игроки обратились друг к другу 2
Сульшер: разочарован, что мы не обыграли "Лестер". У нас было много опасных моментов
"Милан" близок к продлению контракта с Чалханоглу
Чалов: с "Уралом" в большинстве побежали забивать 2, 3, 4 гола. В такие моменты надо играть с холодной головой
Ловчев: у "Спартака" отсутствует логика принятия решений 3
"Барселона" сомневается в необходимости трансфера Депая 1
"Лестер" ушел от поражения в матче с "МЮ"
Артета: у "Челси" сильнейший состав в чемпионате Англии
Калиниченко: вызвал бы Ракицкого в сборную Украины, если бы был тренером? Нет 3
Овечкин: Месси - скромный парень, Неймар тоже приятный человек в общении
Широков - о Тедеско: в другой стране нужно себя более позитивно вести 19
Чалов: в ЦСКА все иностранцы говорят на русском. Кроме Марио, хоть он и наш 2
Полузащитник Елисеев расторг контракт с "Торпедо"
Все новости
-