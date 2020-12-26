Роджерс: ничья - меньшее из того, что мы заслуживали в матче с "МЮ"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался о результате матча против "Манчестер Юнайтед", состоявшегося в рамках 15-го тура АПЛ (2:2).

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"Рашфорд имел момент на первой минуте игры, но, думаю, в первом тайме мы были лучшей командой на поле. Затем удача немного отвернулась от нас, а Варди сделал то, что сделал. Джейми отлично завершает атаки. Ничья — это меньшее из того, что мы заслуживали", - сказал Роджерс.



Отметим, что по ходу матча "МЮ" дважды выходил вперед, но "Лестер" сравнивал счет. Ничью "лисам" принес гол Джейми Варди, забитый на 85-й минуте.



Команда Роджерса пребывает на втором месте в турнирной таблице АПЛ (28 очков). "МЮ", набрав на один балл меньше, идет третьим.



Источник: BBC