Зинченко не покинет "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не уйдет из клуба зимой.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Сообщается, что испанский хавбек Эрик Гарсия также не покинет команду в ближайшее трансферное окно. По данным источника, оба игрока уйдут из "Ман Сити" в январе лишь при одном условии: если поступит солидное предложение. У "горожан" нет сильного желания срочно избавиться от Гарсии и Зинченко, учитывая напряжённый график матчей зимой и весной. Напомним, что помимо выступления в АПЛ весной "Сити" предстоят игры в плей-офф Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны "Ювентуса", "Наполи" и клубов РПЛ. Отметим, что в нынешнем сезоне АПЛ украинец провел на поле 13 минут.



Источник: The Athletic

