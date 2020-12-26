Защитник "МЮ" Линделеф получил травму в матче с "Лестером"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:2).

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Швед был вынужден покинуть поле на 66-й минуте игры. О степени серьезности травмы пока неизвестно.



В нынешнем сезоне АПЛ 26-летний Линделёф провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.



Источник: официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"