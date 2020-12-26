Швед был вынужден покинуть поле на 66-й минуте игры. О степени серьезности травмы пока неизвестно.
В нынешнем сезоне АПЛ 26-летний Линделёф провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"
Защитник "МЮ" Линделеф получил травму в матче с "Лестером"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:2).
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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