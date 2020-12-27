"С нами из "Зенита" никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, Ришарлисон сейчас стоит 145 миллионов фунтов. У него действует 4-летний контракт с клубом, и меньше чем за 100 миллионов фунтов "Эвертон" не продаст его", - сказал Веласко.
Напомним, сегодня появилась информация, что петербургский "Зенит" предложил бразильскому нападающему контракт на пять лет с зарплатой 10 млн. евро за сезон.
В нынешнем сезоне Ришарлисон провел в составе "ирисок" 14 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи. В состав "Эвертона" он перешел в июле 2018 года из "Уотфорда".
"Эвертон" идет на 2-м месте в чемпионате Англии, набрав в 15-ти матчах 29 очков.
Источник: Sport24
Агент Ришарлисона: из "Зенита" к нам никто не обращался
Агент Ренато Веласко, представляющий интересы форварда "Эвертона" Ришарлисона, прокомментировал новость об интересе к игроку со стороны "Зенита".
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!