Сульшер: Кавани даже в своем возрасте один из лучших в "МЮ" в плане физической формы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о форварде "красных дьяволов" Эдинсоне Кавани.

Фото: Reuters

В частности, в общении с прессой Сульшер отметил, что Кавани в свои 33 года пребывает в хорошей физической форме.



"Он такой дотошный, такой профессионал. Его привычки, все в нем демонстрирует, почему он сделал такую карьеру. Даже в своем возрасте он один из лучших в команде в плане физической формы", - сказал Сульшер.



Источник: talkSPORT