Пирло: Жиру пригодился бы "Ювентусу"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о возможном трансфере форварда "Челси" Оливье Жиру.

Фото: ФК "Челси"

"Он бы пригодился. Трансферное окно открывается сегодня, и мы уже обсудили с клубом, что хотим делать и есть ли какие-то возможности. Может быть, этот нападающий сможет чередоваться с нашими форвардами", — приводит слова Пирло Goal.



Ранее сообщалось, что помимо "Ювентуса" на Жиру претендуют "Милан", "Интер" и "Марсель".



Напомним, что контракт 34-летнего француза с "Челси" рассчитан до 30 июня 2021 года. Это означает, что уже зимой Жиру может вести переговоры с другими клубами.



В нынешнем сезоне нападающий провел в составе лондонской команды 13 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.



Источник: Goal.com