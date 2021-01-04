"Он бы пригодился. Трансферное окно открывается сегодня, и мы уже обсудили с клубом, что хотим делать и есть ли какие-то возможности. Может быть, этот нападающий сможет чередоваться с нашими форвардами", — приводит слова Пирло Goal.
Ранее сообщалось, что помимо "Ювентуса" на Жиру претендуют "Милан", "Интер" и "Марсель".
Напомним, что контракт 34-летнего француза с "Челси" рассчитан до 30 июня 2021 года. Это означает, что уже зимой Жиру может вести переговоры с другими клубами.
В нынешнем сезоне нападающий провел в составе лондонской команды 13 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.
Источник: Goal.com
Пирло: Жиру пригодился бы "Ювентусу"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о возможном трансфере форварда "Челси" Оливье Жиру.
Фото: ФК "Челси"
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