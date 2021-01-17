«МЮ» опять парковал быстрый автобус, но в концовке чуть не выиграл у «Ливерпуля». Хилому чемпиону не помог недельный цикл

АПЛ уже не удивляет унылостью очередного топ-матча, хотя концовка могла принести совсем другие эмоции.

Сульшер сдерживал соперника, но «Ливерпуль» мог наказать за ошибки и за Погба

Вся атака «МЮ» до концовки – один сплошной офсайд

Клопп перед матчем говорил, что у «МЮ» при Сульшере больше пенальти, чем у «Ливерпуля» за 5 лет. Тирни соответствовал

«Ливерпуль» создал пару моментов во втором тайме, но вместо того, чтобы дожать, отскакивал



У «Юнайтед» было два супермомента, но зачем Сульшер выпустил Кавани?

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"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

9:1 по ударам, 66:34 по владению мячом – перевес «Ливерпуля» в первом тайме не вызывал сомнений, но и большого беспокойства у болельщиков «МЮ» тоже. Несмотря на то, что какие-то подвижки в плане смелости у Сульшера все-таки есть, вряд ли стоило ожидать, что он станет владеть инициативой на «Энфилде». Не так давно в полуфинале Кубка Лиги норвежец решил сыграть не совсем типично – ничего хорошего не вышло.Мог провалиться замысел Сульшера и здесь. Да, «Ливерпуль» не разрывал соперника, «Юнайтед» в целом перекрывал опасные варианты и отбивался без большой паники, но ошибался сам и предсказуемо получал проблемы от нахождения справа Поля Погба. Робертсон в текущем сезоне играет намного сильнее Трента, так что ленивого француза было бы логичнее поставить на другой фланг.В первой половине тайма Робертсон дважды получал мяч в опасных позициях, но браковал, а еще в паре ситуации был нагло проигнорирован партнерами. Ну и Полем Погба, само собой, тоже.Три опасных атаки «Ливерпуль» получил именно из-за обрезов соперника. На 22-й минуте Фирмино бил с угла вратарской после того, как Погба отдал плохую диагональ на Бруну. Следом прессингом удалось накрыть Магуайра при коротком розыгрыше. На 34-й «Юнайтед» неграмотно большим числом выбросился в прессинг (прессингующих было даже больше, чем игроков «Ливерпуля») – в итоге хозяева молниеносно добежали до штрафной, но Салах пробил слабо.Первый тайм завершился со счетом 0:7 по забегам во «вне игры». Никакой другой игры, кроме контратак, гости вообще не рассматривали – при первой возможности бросали мяч вперед на ход и вновь откатывались в позиционную оборону.Впереди тактика ни к чему не приводила – первый удар в створ гости нанесли на 65-й минуте, издали для разминки Алиссона. Не складывалось вообще ничего – хромало то время паса, то исполнение, то вообще решение, то Рэшфорд тормозил, то Рэшфорд торопился, то Марсьяль лез на троих.Тут, кстати, «Ливерпулю» может и помогло отсутствие номинальных центральных защитников – Хендерсон и Фабиньо подходят для сдерживания бегущих нападающих не хуже, чем Гомес с Матипом. Антропометрия, которая впрочем у обоих в порядке, здесь была не нужна: гости не навешивали даже после выхода Кавани.Тренер «Ливерпуля» перед матчем включил Моуринью и ясно намекал, что лидерство «Юнайтед» складывается в основном из неочевидных пенальти. Экс-арбитр Марк Клаттенбург обвинил Клоппа в давлении на судью, но это не совсем помогло «Ливерпулю». Потому что Пол Тирни в концовке первого тайма свистнул вот прямо перед таким моментом – добавленная минута еще не истекла, Мане убегает к чужим воротам и… на этом все.В концовке Тирни не вовремя свистнул в обратную сторону, когда уже Рэшфорд убегал на чужую половину, но там хотя бы была понятна причина – фол на Шоу, арбитр просто не использовал принцип преимущества. Какой принцип он задействовал перед перерывом – загадка.Остроты атакам «Ливерпуля» до перерыва не хватало. Мане с Салахом менялись флангами, Фирмино как будто и не было на поле, Тьяго странно для себя браковал. Но на 59-й минуте наконец эффективно сработал вечно свободный Роберстон, навесив на Фирмино, – «МЮ» от гола спас только блокшот Магуайра. Он же через три минуты изменил направление опасного удара Салаха – Харри вместе с надежным и уверенным Шоу явный претендент на звание MVP матча.По логике, преимущество «Ливерпуля» в концовке должно было нарастать, но тот удар Салаха на 62-й минуте стал последним опасным в исполнении хозяев. И это несмотря на то, что у Клоппа перед матчем с «МЮ» наконец был недельный цикл подготовки, а соперник среди недели выцарапывал лидерство в Бернли.Но накопленная усталость, похоже, оказалась сильнее, ведь концовку однозначно забрали гости.Убегающий стартовый состав «дьяволов» читался, как впрочем и выход Матадора, но казалось, что для этого «МЮ» логично было бы хоть как-то придвинуть игру к чужим воротам. Сульшер выпустил уругвайца на 61-й минуте, словно по заранее намеченному графику, вообще не глядя на поле. Гости на тот момент еще плотно сидели у своих ворот и могли только убегать, для чего даже уставший Марсьяль или даже сбавивший Гринвуд подходили лучше.Из-за этого «МЮ» слабо пользовался пространством, которое давал «Ливерпуль», а главные свои моменты создал все-таки не в контратаках, а чуть ли не в позиционных. Первую, с ударом Бруну в упор, начинал пасом с центральной линии Магуайр, а под удар Погба выкатывал редко подключавшийся в атаку защитник Уан-Бисака. Оба раза «Ливерпуль» вытащил Алиссон, хотя с ударами чуть повезло.Букмекеры говорили об этом еще до матча, давая на команду Гвардиолы 1,7, на действующего чемпиона – 4, а на «МЮ» – 7. Думается, после такой нулевой ничьи на «Энфилде» кэф упадет еще. «Юнайтед» по-прежнему остаются командой, которая не может, да и не особо хочет играть с топами во что-то, кроме автобуса. А «Ливерпуль» пока никак не выгребет из спада, который «Сити» уже прошел. Впрочем, по ходу этого сезона точно может быть все, что угодно. Еще один кризис у «горожан» – уж точно. Конечно, на прошлогодний «Ливерпуль» смотреть было намного приятнее, зато сейчас за АПЛ в целом следить интереснее. Только бы кондиции позволяли пореже играть в такой застойный футбол, как сегодня."Ливерпуль": Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум (Милнер, 89), Алькантара, Салах, Шакири (Джонс, 76), Мане, Фирмино (Ориги, 85).: Де Хеа, Магуайр, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Фред, Мактоминей, Погба, Бруну Фернандеш (Гринвуд, 89), Марсьяль (Кавани, 61), Рэшфорд.: Шакири, 33, Фабиньо, 66, Рэшфорд, 90+4.Фото: Liverpool FC, Manchester United FC