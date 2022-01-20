Как сообщает источник, "Эвертон" провел переговоры с итальянцем. Отмечается, что Каннаваро впечатлил руководство "ирисок", но они все еще намерены встретиться с другими кандидатами, в число которых входят Фрэнк Лэмпард и Уэйн Руни.
Напомним, ранее Каннаваро отказался возглавить сборную Польши в преддверии стыковых за право играть на ЧМ-2022 в Катаре. Там Польша на первом этапе сыграет со сборной России.
Пост главного тренера "Эвертона" стал вакантным после увольнения Рафаэля Бенитеса, о котором клуб объявил 16 января. Под руководством испанца команда занимала 16-е место после 19 туров.
Источник: The Telegraph
Каннаваро провел переговоры с "Эвертоном"
Фабио Каннаваро может возглавить "Эвертон".
Фото: AFP