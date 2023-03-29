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Мостовой – о ролике АПЛ без российских футболистов: не удивлюсь, если в Испании мои голы тоже не появятся

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Экс-полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение АПЛ не включать голы российских футболистов в ролик на официальном YouTube-канале турнира.
Фото: ФК "Сельта"
– С точки зрения футбола это нелогично. Однако всем понятно, почему так делается. Но голы Канчельскиса или Павлюченко однозначно должны были включить в ролик. Если так будут выбирать в Испании, то не удивлюсь, что мои голы тоже не появятся, – приводит слова Мостового "Чемпионат".

29 марта на официальном YouTube-канале Английской Премьер-Лиги был размещен ролик, содержащий лучшие голы представителей всех стран, чьи футболисты выступали в чемпионате Англии. В него вошли 103 гола, забитые футболистами из 103-х разных стран. Однако россиян в ролике представлено не было.

Напомним, в свое время цвета клубов Туманного Альбиона защищали Андрей Аршавин, выступавший за лондонский "Арсенал" и оформивший покер в ворота "Ливерпуля" (4:4), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм"), Юрий Жирков и Алексей Смертин (оба – "Челси"). Бывший нападающий "Фулхэма" Павел Погребняк трижды огорчил "Вулверхэмптон". Андрей Канчельскис записал на свой счет 43 забитых мяча в 151 игре чемпионата Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и ливерпульского "Эвертона".


АПЛ Сельта Мостовой Ла Лига
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