– Это детский сад. Тут даже не цирк, а просто детский сад – ребенка обидели. Бог им судья. Даже Канчельскиса не включили. Главное, что мы и ребята знаем, что они забивали там мячи. До такого опускаться, что голы убирать… Детский сад. Это и несмешно, и смешно, – приводит слова Юрана "Чемпионат".
29 марта на официальном YouTube-канале Английской Премьер-Лиги был размещен ролик, содержащий лучшие голы представителей всех стран, чьи футболисты выступали в чемпионате Англии. В него вошли 103 гола, забитые футболистами из 103-х разных стран. Однако россиян в ролике представлено не было.
Напомним, в свое время цвета клубов Туманного Альбиона защищали Андрей Аршавин, выступавший за лондонский "Арсенал" и оформивший покер в ворота "Ливерпуля" (4:4), Роман Павлюченко ("Тоттенхэм"), Юрий Жирков и Алексей Смертин (оба – "Челси"). Бывший нападающий "Фулхэма" Павел Погребняк трижды огорчил "Вулверхэмптон".
Полузащитник Андрей Канчельскис записал на свой счет 43 забитых мяча в 151 игре чемпионата Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и ливерпульского "Эвертона".
Юран – о ролике голов АПЛ без игроков из России: это и несмешно, и смешно. Тут даже не цирк, а просто детский сад
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал отсутствие голов российских футболистов в ролике лучших забитых мячей на YouTube-канале АПЛ.
Фото: ФК "Химки"