- Без разницы на этот ролик. Да, Аршавин и Билялетдинов забивали хорошие голы. Но сборную сейчас никуда не допускают — с голами россиян похожая ситуация. Так что комментировать это не имеет смысла.
Юрий Жирков, который объявил о завершении профессиональной игровой карьеры зимой этого года, играл в чемпионате Англии за лондонский "Челси". Также в АПЛ выступали несколько других известных российских футболистов, среди которых Андрей Аршавин и Динияр Билялетдинов, упомянутые бывшим защитником "аристократов".
АПЛ не включила гол ни одного из россиян в свой специальный видеоролик с голами игроков из всех стран, когда-либо представленных в английском чемпионате.
Источник: "Чемпионат"
Жирков - о скандальном видео АПЛ: без разницы на этот ролик. Аршавин и Билялетдинов забивали хорошие голы
Бывший защитник "Челси" Юрий Жирков высказался о скандальном видео Английской Премьер-Лиги.
Фото: Reuters