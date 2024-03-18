90min: "Арсенал" не желает отпускать Салиба в сборную Франции на Олимпиаду

Лондонский " Арсенал " против участия французского защитника Вильяма Салиба в Олимпийских Играх в Париже.

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Центральный защитник лондонского "Арсенала" Вильям Салиба может не принять участия в футбольном турнире Олимпийских Игр, которые состоятся грядущим летом во Франции. Как сообщает 90min, в лондонском клубе не хотят отпускать ведущего защитника на международный турнир, который, в случае прохода Франции в финальные стадии, совпадет со стартом будущего сезона АПЛ.



Напомним, в Олимпийском футбольном турнире принимают участие сборные до 23-х лет, а регламент соревнования позволяет включить в заявку трех игроков выше указанного возраста. Ранее сообщалось, что в приглашении Салиба на Олимпиаду заинтересован главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри. Другими возможными кандидатами в состав олимпийской сборной Франции являются Киллиан Мбаппе (ПСЖ), Антуан Гризманн ("Атлетико") и Оливье Жиру ("Милан").