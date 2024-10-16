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Погребняк: "Манчестер Юнайтед" из большого клуба превратился в какой-то цирк

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Экс-игрок "Фулхэма" Павел Погребняк прокомментировал информацию о запрете на вход в раздевалку "МЮ" сэру Алексу Фергюсону.
Фото: Reuters
"Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент "Манчестер Юнайтед" из большого клуба превратился в какой-то цирк. Говорю об этом как фанат клуба", - цитирует Погребняка "СЭ".

Напомним, ранее появилась информация о том, что бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону, ранее уволенному с должности посла клуба, запретили заходить в раздевалку команды.

После 7 сыгранных туров "МЮ" набрал 8 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета команду Эрика Тен Хага отделяет на данный момент всего пять очков.

Павел Погребняк Манчестер Юнайтед АПЛ Алекс Фергюсон
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