"Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент "Манчестер Юнайтед" из большого клуба превратился в какой-то цирк. Говорю об этом как фанат клуба", - цитирует Погребняка "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация о том, что бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону, ранее уволенному с должности посла клуба, запретили заходить в раздевалку команды.
После 7 сыгранных туров "МЮ" набрал 8 очков и идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета команду Эрика Тен Хага отделяет на данный момент всего пять очков.
Погребняк: "Манчестер Юнайтед" из большого клуба превратился в какой-то цирк
Экс-игрок "Фулхэма" Павел Погребняк прокомментировал информацию о запрете на вход в раздевалку "МЮ" сэру Алексу Фергюсону.
Фото: Reuters