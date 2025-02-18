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Толстиков: Лысцов должен был играть вместо Линделёфа в "Манчестер Юнайтед"

Бывший владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков поделился мнением о российском защитнике Виталии Лысцове, который сейчас играет за «Боавишту».
Фото: ФК "Арсенал Тула"
«Лысцов из «Лейрии» попал в «Бенфику», а сейчас как свободный агент подписал контракт с «Боавиштой». В Бенфике Виталя был на реально очень хорошем счету! В «Бенфике-Б» играл в паре с Линделёфом. Все физические и технические показатели у Лысцова были выше. После этого он перешёл в «Крылья Советов», потом в «Локомотив», и нельзя говорить, что это плохо.

Лысцов точно должен был играть вместо Линделёфа в «Манчестер Юнайтед». Просто потрясающие данные у парня. К сожалению, только Виталик, наверное, знает, почему этого не получилось», — заявил Толстиков «Чемпионату».

Виталий Лысцов играл за команду «Бенфика Б» с 2015 по 2019 год. Всего за «Бенфику Б» российский защитник провёл 62 матча, в которых забил 2 гола. Однако за основную команду он так и не сыграл. В конце августа 2019 года он перешёл в «Крылья Советов» за 150 тысяч евро.

В это трансферное окно Виталий Лысцов присоединился к другому португальскому клубу — «Боавиште». Уже 22 февраля он может дебютировать за новую команду в матче против «Бенфики» в рамках 23-го тура португальского чемпионата.

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