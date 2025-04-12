Зинченко может покинуть АПЛ грядущим летом

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру в Бундеслиге — интерес к украинцу сохраняет дортмундская «Боруссия».

Фото: IMAGO

По данным источника, руководство немецкого клуба давно следит за 28-летним украинцем и готово предпринять очередную попытку его подписания. В клубе высоко оценивают универсальность и опыт игрока.



Александр Зинченко присоединился к «Арсеналу» в июле 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. За это время он провёл 86 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 22 миллиона евро.



В текущем сезоне Александр сыграл всего 18 матчей, проведя на поле в общей сложности 622 минуты во всех турнирах.



Источник: Football Insider

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