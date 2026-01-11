"Челси" разгромил "Чарльтон" в Кубке Англии в дебютном матче нового тренера

"Челси" уверенно вышел в следующий раунд Кубка Англии, одержав выездную победу над "Чарльтоном" в матче 1/32 финала.
Фото: ФК "Челси"
Лондонский клуб отправил в ворота соперника пять мячей, завершив встречу со счётом 5:1.

Счёт был открыт перед самым перерывом - в добавленное к первому тайму время отличился Йоррел Хато. После возобновления игры преимущество гостей увеличил Тосин Адарабиойо, а затем Марк Гиу довёл счёт до крупного.

"Чарльтон" сумел сократить отставание благодаря точному удару Майлза Либерна, однако концовка осталась за "синими": Педру Нету забил в компенсированное время, а Энцо Фернандес реализовал пенальти.

Отметим, что этот матч стал первым для "Челси" под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится