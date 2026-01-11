"Челси" разгромил "Чарльтон" в Кубке Англии в дебютном матче нового тренера

"Челси" уверенно вышел в следующий раунд Кубка Англии, одержав выездную победу над "Чарльтоном" в матче 1/32 финала.

Фото: ФК "Челси"

Лондонский клуб отправил в ворота соперника пять мячей, завершив встречу со счётом 5:1.



Счёт был открыт перед самым перерывом - в добавленное к первому тайму время отличился Йоррел Хато. После возобновления игры преимущество гостей увеличил Тосин Адарабиойо, а затем Марк Гиу довёл счёт до крупного.



"Чарльтон" сумел сократить отставание благодаря точному удару Майлза Либерна, однако концовка осталась за "синими": Педру Нету забил в компенсированное время, а Энцо Фернандес реализовал пенальти.



Отметим, что этот матч стал первым для "Челси" под руководством нового главного тренера Лиама Росеньора.