Гвардиола покинет "Манчестер Сити" летом - источник

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола покинет клуб летом.

Фото: Getty Images

По информации источника, испанский специалист считает, что его цикл в клубе завершен. Он уже уведомил руководство о своем решении.



Хосеп Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити" в начале июля 2016 года. Всего под его руководством английская команда провела 567 матчей, одержала 405 побед, 72 раза сыграла вничью и потерпела 90 поражений. Соглашение с наставником действует до конца июня 2027 года.



Источник: The Telegraph