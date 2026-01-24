Матчи Скрыть

Гвардиола покинет "Манчестер Сити" летом - источник

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола покинет клуб летом.
Фото: Getty Images
По информации источника, испанский специалист считает, что его цикл в клубе завершен. Он уже уведомил руководство о своем решении.

Хосеп Гвардиола стал главным тренером "Манчестер Сити" в начале июля 2016 года. Всего под его руководством английская команда провела 567 матчей, одержала 405 побед, 72 раза сыграла вничью и потерпела 90 поражений. Соглашение с наставником действует до конца июня 2027 года.

Источник: The Telegraph

