"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в результативном матче с "Арсеналом"

В 23-м туре чемпионата Англии "Арсенал" на своём поле уступил "Манчестер Юнайтед".
Фото: BBC
Встреча получилась результативной и завершилась победой манкунианцев со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте после автогола Лисандро Мартинеса. "МЮ" быстро отыгрался - на 37-й минуте отличился Брайан Мбемо. После перерыва гости вышли вперёд благодаря голу Патрика Доргу на 50-й минуте. В концовке "Арсенал" сумел сравнять усилиями Микеля Мерино на 84-й минуте, однако решающее слово осталось за манкунианцами: на 87-й минуте победный мяч забил Матеус Кунья.

Несмотря на поражение, "Арсенал" сохраняет первое место в АПЛ с 50 очками. "Манчестер Юнайтед" идёт на четвёртой позиции.

