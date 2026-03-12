Писарев назвал проблему "Зенита"

"Пока не видно "химии" в атаке. Сейчас "Зенит" во многом выезжает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков, а не за счет четко отлаженных командных действий", - цитирует Писарева Metaratings.
В прошлом туре РПЛ "Зенит" неожиданно проиграл в гостях "Оренбургу" со счетом 1:2, не забив по ходу матча два пенальти. По итогам 20 туров сине-бело-голубые набрали 42 очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Отставание от первой строчки составляет одно очко.
В 21-м туре чемпионата России петербуржцы примут у себя дома московский "Спартак".