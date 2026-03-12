Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Писарев назвал проблему "Зенита"

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, в чем заключается проблема в игре "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Пока не видно "химии" в атаке. Сейчас "Зенит" во многом выезжает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков, а не за счет четко отлаженных командных действий", - цитирует Писарева Metaratings.

В прошлом туре РПЛ "Зенит" неожиданно проиграл в гостях "Оренбургу" со счетом 1:2, не забив по ходу матча два пенальти. По итогам 20 туров сине-бело-голубые набрали 42 очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице. Отставание от первой строчки составляет одно очко.

В 21-м туре чемпионата России петербуржцы примут у себя дома московский "Спартак".

