Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Мостовой назвал команду-открытие Лиги чемпионов 2025/2026

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, какую команду считает открытием текущего сезона Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Буде-Глимт"
"Команда — открытие и сюрприз в этом сезоне Лиги чемпионов. Обыгрывают "Сити", "Атлетико", заскакивают на последнюю ступеньку, а потом выносят "Интер", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Вчера, 11 марта, "Буде-Глимт" разгромил на своем поле лиссабонский "Спортинг" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила в Норвегии и закончилась со счетом 3:0. Ответная встреча состоится в Португалии 17 марта.

В случае выхода в четвертьфинал турнира норвежская команда сыграет с победителем пары "Арсенал" - "Байер".

