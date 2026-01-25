Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль" - источник

"Ливерпуль" вышел на контакт с Хаби Алонсо, обсуждая вариант с назначением испанца на пост главного тренера.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Об этом сообщает AS. По данным источника, первые переговоры прошли в позитивном ключе. Алонсо заинтересован в возможности вернуться в клуб, за который выступал в бытность игроком.



Отмечается, что сейчас в "Ливерпуле" внимательно анализируют каждый матч команды, оценивая перспективы продолжения работы нынешнего главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.



Хаби Алонсо возглавил мадридский "Реал" летом 2025 года, однако уже в начале 2026-го покинул должность.