Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
11:00
Шанхай ПортНе начат
Рубин
16:00
Струга Трим-ЛумНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Динамо Мх
19:00
ВардарНе начат

"МЮ" впервые за восемь лет обыграл "Арсенал" в гостях в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сумел прервать неприятную серию в гостевых матчах против "Арсенала" в АПЛ.
Фото: BBC Sport
"Манчестер Юнайтед" сумел прервать неприятную серию в гостевых матчах против "Арсенала" в АПЛ.

Манкунианцы впервые за восемь лет увезли три очка с поля "канониров".

25 января "МЮ" обыграл лондонский клуб со счётом 3:2 в рамках 23-го тура чемпионата Англии. До этого последний выездной успех "Манчестер Юнайтед" в АПЛ против "Арсенала" датировался декабрём 2017 года - тогда игра завершилась победой гостей 3:1.

После этого результата команда набрала 38 очков и поднялась на четвёртую строчку турнирной таблицы.

