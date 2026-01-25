"МЮ" впервые за восемь лет обыграл "Арсенал" в гостях в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сумел прервать неприятную серию в гостевых матчах против "Арсенала" в АПЛ.

Фото: BBC Sport

Манкунианцы впервые за восемь лет увезли три очка с поля "канониров".



25 января "МЮ" обыграл лондонский клуб со счётом 3:2 в рамках 23-го тура чемпионата Англии. До этого последний выездной успех "Манчестер Юнайтед" в АПЛ против "Арсенала" датировался декабрём 2017 года - тогда игра завершилась победой гостей 3:1.



После этого результата команда набрала 38 очков и поднялась на четвёртую строчку турнирной таблицы.

