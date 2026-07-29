Эменике: "Спартак" всегда был конкурентом "Зенита", и этот сезон не станет исключением

- У "Спартака" хорошие шансы на победу в этом сезоне РПЛ. Надеюсь, это произойдет. Он будет конкурировать с "Зенитом". Это противостояние всегда было интересным и принципиальным.
В нем я переживаю за "Спартак". Он всегда был главным конкурентом "Зенита". Этот сезон не станет исключением, - приводит слова Эменике Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" завоевал Кубок России, а также занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. Петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом России. На старте нынешнего сезона сине-бело-голубые стали обладателями Суперкубка страны.
В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо на домашнем стадионе одержала победу над "Родиной" со счетом 3:0. Подопечные Сергея Семака на выезде разгромили тольяттинский "Акрон" со счетом 5:0.