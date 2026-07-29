Губерниев: думаю, "Локомотив" будет бороться за топ-3 в РПЛ и за финал Кубка России

- "Локомотив" должен был стартовать сильнее. Все ждали победы над "Ахматом", но команда вкатывается в сезон.
По-прежнему верю в "Локомотив". Думаю, что они будут бороться за тройку и за финал Кубка, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 1:1. Во втором туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
По итогам сезона-2025/26 "железнодорожники" стали бронзовыми призерами чемпионата страны - команде впервые удалось завоевать медали при Михаиле Галактионове.