По информации источника, болельщики "Ботафого" начали кампанию по привлечению новых участников в программу лояльности. Организаторы считают, что рост числа членов клуба позволит увеличить стабильные доходы и усилить возможности на трансферном рынке для приобретения Луиса Энрике.
Луис Энрике выступает за петербургский "Зенит" с января 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 48 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач. Ранее бразилец был игроком "Флуминенсе", "Ботафого" и испанского "Реал Бетиса".
Рыночная стоимость 25-летнего вингера оценивается порталом Transfermarkt в 24 миллиона евро, его контракт с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года. Также на счету футболиста 16 матчей в составе сборной Бразилии и два забитых мяча.
Источник: Globo.
Фанаты бразильского клуба запустили кампанию по сбору средств на трансфер Луиса Энрике - источник
Фанаты бразильского клуба хотят помочь руководству приобрести Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"