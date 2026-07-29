Григорян назвал две главные проблемы в составе ЦСКА

- В ЦСКА хотелось бы видеть забивного нападающего. Уже давно. Также у них нет центрального защитника, способного начинать атаки, это сказывается на игре в нападении, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1. Во втором туре чемпионата России красно-синие сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".
В летнее трансферное окно "армейцы" подписали голкипера Максима Бориско, а также расстались с форвардом Секу Койта, полузащитником Максимом Мухиным и защитником Ильей Агаповым.