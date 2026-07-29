Григорян назвал две главные проблемы в составе ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян назвал позиции, которые требуют усиления в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Григоряна, ЦСКА не хватает нападающего и центрального защитника.

- В ЦСКА хотелось бы видеть забивного нападающего. Уже давно. Также у них нет центрального защитника, способного начинать атаки, это сказывается на игре в нападении, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над калининградской "Балтикой" со счетом 2:1. Во втором туре чемпионата России красно-синие сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

В летнее трансферное окно "армейцы" подписали голкипера Максима Бориско, а также расстались с форвардом Секу Койта, полузащитником Максимом Мухиным и защитником Ильей Агаповым.

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