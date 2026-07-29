Кудряшов: хотел тихо уйти, но случайно проговорился, и все узнали в итоге

- На самом деле, я вообще не хотел делать из этого какое?то событие.
Хотел просто сыграть на Кубок и тихо уйти, но случайно проговорился, и все узнали в итоге.
Думаю, что у команды все будет хорошо, - сказал Кудряшов в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 28 июля, медиафутбольный клуб 2DROTS одержал победу над "Орлом" в первом раунде Кубка России со счетом 2:0. Этот матч стал последним для Федора Кудряшова в профессиональной карьере.
Кудряшов ранее выступал за "Факел", "Антальяспор", "Сочи", "Башакшехир", "Рубин", "Ростов" и ряд других российских клубов. Также на счету защитника 48 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч.