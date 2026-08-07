"Реал" объявил о приобретении новичка. Это самый дорогой трансфер клуба

Нападающий "РБ Лейпциг" Ян Диоманде стал игроком "Реала", сообщает пресс-служба мадридского клуба. Контракт с 19-летним ивуарийцем подписан до июня 2033 года.
По данным журналиста Фабрицио Романо, за игрока заплатили 125 миллионов евро. Еще 15 млн немецкий клуб может получить в виде бонусов. Ранее самым дорогим приобретением "сливочных" был хавбек Джуд Беллингем из "Боруссии" Дортмунд за 134 млн евро.
Диоманде играл в Бундеслиге с лета прошлого года. В 36 сыгранных за команду матчах вингер забил 13 мячей и сделал 10 голевых ассистов. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Кот-д'Ивуара в 90 миллионов евро.
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Фото: ФК "Реал Мадрид"