"Сочи" отправил запрос в Первую лигу о переносе матча с "Торпедо"

Также мы попросили лигу о переносе матча на субботу и направили документ о чрезвычайной ситуации, в которую попали.
Ждем ответа", - сказал Новиков.
Ранее сообщалось о том, что "Сочи" не может вылететь в Москву на матч против "Торпедо" из-за отмены рейса по причине атак БПЛА. Позднее главный тренер команды Игорь Осинькин подтвердил эту информацию, сообщив, что клуб прорабатывает все возможные варианты, однако есть риск не успеть вовремя к игре.
Встреча между клубами запланирована на завтра, 7 августа. Матч должен пройти на стадионе "Арена Химки" и начаться в 20:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"