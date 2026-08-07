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"Сочи" отправил запрос в Первую лигу о переносе матча с "Торпедо"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Новиков сообщил, что руководство клуба попросило о переносе игры против "Торпедо" в 5-м туре чемпионата.
Фото: ФК "Сочи"
"Аэропорт до сих пор закрыт. Команда вылетает завтра днем, не из Сочи. Мы приложили все усилия, и это ближайший рейс, на который мы можем попасть.

Также мы попросили лигу о переносе матча на субботу и направили документ о чрезвычайной ситуации, в которую попали.

Ждем ответа", - сказал Новиков.

Ранее сообщалось о том, что "Сочи" не может вылететь в Москву на матч против "Торпедо" из-за отмены рейса по причине атак БПЛА. Позднее главный тренер команды Игорь Осинькин подтвердил эту информацию, сообщив, что клуб прорабатывает все возможные варианты, однако есть риск не успеть вовремя к игре.

Встреча между клубами запланирована на завтра, 7 августа. Матч должен пройти на стадионе "Арена Химки" и начаться в 20:00 по московскому времени.

Источник: "СЭ"

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