- Стартовал розыгрыш Кубка России-2026/27. Было, по-вашему, на что посмотреть в первом туре?
- Честно говоря, к групповому этапу кубкового турнира в его нынешнем формате отношусь очень прохладно. Но логику развития той или иной команды через кубковые матчи можно проследить. Ну, и отдельные эпизоды не остались без внимания. Скажем, совершенно удивительный удар с пенальти "шведой" Цаке из "Ахмата". Андраде забил единственный гол своей бывшей команде в матче "Зенит" - "Балтика". Во встрече "Локомотив" - ЦСКА два главных таланта России Батраков и Кисляк вышли с капитанскими повязками.
- Полех стал самым молодым автором гола в истории "Спартака". К кому из талантливой молодежи стоит присмотреться?
- Вообще для "Спартака" Кубок – хорошая возможность обкатать совсем молодых ребят. Очевидно, большой талант Сорокин. Но вчерашний матч, конечно, день в истории и самого "Спартака", и 16-летнего Полеха. Очень надеюсь, что талант, менталитет, здоровье позволят этому парню провести более успешную карьеру, чем это удалось предыдущему рекордсмену Ананидзе. Тоже сулили большое будущее, но травмы помешали.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Рабинер отметил моменты, которыми запомнился 1-й тур Пути РПЛ Кубка России-2026/27
Известный спортивный журналист Игорь Рабинер в беседе с Rusfootball.info высказался о стартовавшем Кубке страны.
Фото: ФК "Спартак"