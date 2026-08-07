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Рабинер поддержал идею назначить главой ФИФА женщину
Вчера, 17:50
Известный спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал для
Rusfootball.info
возможное выдвижение на пост президента ФИФА главу Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лисе Клавенесс.
Фото: Getty Images
- Блаттер в качестве кандидатуры на пост президента ФИФА предложил норвежку Клавеенс. Может быть, действительно впервые место женщине в это смутное время?
- При том, как тупо на свой карман работает Инфантино, даже мы с вами будем лучше. И первая женщина президент ФИФА – тоже. Несомненно, увидели бы совсем другой подход. Уж, бизнесом Клавеенс заниматься точно не станет. Будет стоять на страже интересов футбола перед большой политикой.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
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Йозеп Блаттер
ФИФА
Джанни Инфантино
Автор:
Вячеслав Буланов
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