Рабинер поддержал идею назначить главой ФИФА женщину

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал для Rusfootball.info возможное выдвижение на пост президента ФИФА главу Норвежской футбольной ассоциации (NFF) Лисе Клавенесс.

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- Блаттер в качестве кандидатуры на пост президента ФИФА предложил норвежку Клавеенс. Может быть, действительно впервые место женщине в это смутное время?



- При том, как тупо на свой карман работает Инфантино, даже мы с вами будем лучше. И первая женщина президент ФИФА – тоже. Несомненно, увидели бы совсем другой подход. Уж, бизнесом Клавеенс заниматься точно не станет. Будет стоять на страже интересов футбола перед большой политикой.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info