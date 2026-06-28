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"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника "Ньюкасла" - источник

Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали оказался в сфере интересов "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
Как пишет Telegraph Sport, клуб уже начал работу над возможным трансфером итальянца. По информации источника, представители "горожан" поддерживают контакт с агентами футболиста, однако официальное предложение "Ньюкаслу" пока не направлено. На Тонали также претендует лондонский "Тоттенхэм".

В сезоне-2025/26 итальянский хавбек провёл 53 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь ассистов на партнёров.

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