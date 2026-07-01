Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы договорились о переходе полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали, заплатив за футболиста 117 миллионов евро. На итальянца также претендовали "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако именно "шпоры" сумели довести переговоры до финала.
Тонали перебрался в Англию летом 2023 года, когда "Ньюкасл" приобрёл его у "Милана" за 60,8 миллиона евро. За время выступлений в составе "сорок" он провёл 110 матчей, записав на свой счёт 10 голов и 10 ассистов на партнёров.
Тонали перешёл в "Тоттенхэм" за 117 млн евро - источник
Руководство "Тоттенхэма" решилось на крупнейшую сделку в истории клуба.
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