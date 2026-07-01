Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ШвецияЗавершен
Мексика
2 - 0 2 0
ЭквадорЗавершен
Англия
2 - 1 2 1
ДР КонгоЗавершен
Бельгия
2 - 2 2 2
СенегалДоп. время

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
2 - 3 2 3
СоколЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Тонали перешёл в "Тоттенхэм" за 117 млн евро - источник

Руководство "Тоттенхэма" решилось на крупнейшую сделку в истории клуба.
Фото: Getty Images
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы договорились о переходе полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали, заплатив за футболиста 117 миллионов евро. На итальянца также претендовали "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако именно "шпоры" сумели довести переговоры до финала.

Тонали перебрался в Англию летом 2023 года, когда "Ньюкасл" приобрёл его у "Милана" за 60,8 миллиона евро. За время выступлений в составе "сорок" он провёл 110 матчей, записав на свой счёт 10 голов и 10 ассистов на партнёров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится