В "Факеле" приняли решение по будущему Василенко на фоне слухов об отставке

"Василенко — наш тренер, мы ему доверяем. Он готовит команду к возобновлению чемпионата. Все в штатном режиме", — заявил Пименов.
После девяти туров "Факел" набрал три очка и занимает последнее место в таблице РПЛ. Воронежцы остаются единственной командой чемпионата, которая еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.
В следующем туре "Факел" дома сыграет с "Локомотивом". Москвичи также находятся в нижней части таблицы — команда набрала семь очков и располагается на 14-й строчке.
Rusfootball.info