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В "Факеле" приняли решение по будущему Василенко на фоне слухов об отставке

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов в беседе с Rusfootball.info высказался о будущем главного тренера Олега Василенко.
Фото: ФК "Факел"
Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе Василенко из воронежской команды. Однако в "Факеле" дали понять, что на данный момент тренер продолжает работу и готовит футболистов к ближайшему матчу чемпионата.

"Василенко — наш тренер, мы ему доверяем. Он готовит команду к возобновлению чемпионата. Все в штатном режиме", — заявил Пименов.

После девяти туров "Факел" набрал три очка и занимает последнее место в таблице РПЛ. Воронежцы остаются единственной командой чемпионата, которая еще не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.

В следующем туре "Факел" дома сыграет с "Локомотивом". Москвичи также находятся в нижней части таблицы — команда набрала семь очков и располагается на 14-й строчке.

Rusfootball.info

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