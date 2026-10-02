В "Факеле" приняли решение по будущему Василенко на фоне слухов об отставке

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов в беседе с Rusfootball.info высказался о будущем главного тренера Олега Василенко.

Фото: ФК "Факел"

"Василенко — наш тренер, мы ему доверяем. Он готовит команду к возобновлению чемпионата. Все в штатном режиме", — заявил Пименов.