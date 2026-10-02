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Польша разгромила Румынию, Левандовски оформил хет-трик

Сборная Польши разгромила Румынию в матче 3-го тура Лиги наций.
Фото: Getty Images
Встреча в Варшаве завершилась победой хозяев со счётом 6:0. На 22-й минуте румыны остались в меньшинстве после удаления Раду Дрэгушина. Вскоре Роберт Левандовски реализовал пенальти, а после перерыва забил ещё дважды и оформил хет-трик.

Ещё по одному мячу у Польши забили Пётр Зелиньски и Ян Беднарек. Кроме того, защитник сборной Румынии Вирджил Гицэ отправил мяч в собственные ворота.

Польша имеет в активе четыре очка и располагается на третьем месте в группе. Румыния пока не набрала ни одного балла и занимает последнюю строчку.

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