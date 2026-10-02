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Франция и Италия не выявили победителя в матче Лиги наций

Сборные Франции и Италии сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций.
УЕФА
Встреча завершилась со счётом 1:1. Французская команда вышла вперёд на 55-й минуте благодаря голу Майкла Олисе. Италия ответила на 68-й минуте - равенство восстановил Алессандро Бастони.

Следующие встречи команды проведут 5 октября. Франция сыграет с Бельгией, а соперником Италии станет Турция.

Голы: Олисе, 55 - Бастони, 68.

Франция: Меньян, Трюффер, Упамекано, Жаке, Калулу, Рабьо, Да Кунья, Шерки, Олисе, Дуэ, Дембеле.

Италия: Доннарумма, Калафьори, Бастони, Скальвини, Кайоде, Фаджоли, Тонали, Фраттези, Кин, С. Эспозито, Ф. Эспозито.

Удаление: Упамекано, 85

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