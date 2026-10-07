Испанский специалист подписал контракт сроком на четыре года.
Как пишет The Times, базовый доход 44-летнего тренера составит около 20 млн фунтов за сезон. С учётом предусмотренных бонусов сумма может увеличиваться до 25 млн. По прежнему договору Артета получал примерно 12 млн фунтов в год, ещё около 3 млн мог заработать в виде премий.
Артета возглавляет "Арсенал" с декабря 2019 года. В прошлом сезоне лондонская команда под его руководством стала чемпионом Англии.
Артета стал самым высокооплачиваемым тренером АПЛ - источник
Микель Артета после нового соглашения с "Арсеналом" вышел на первое место среди тренеров АПЛ по уровню зарплаты.
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