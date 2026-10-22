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Реднапп предположил, что Батраков смог бы заиграть в АПЛ

Бывший тренер ряда английских клубов Гарри Реднапп высказался об игре Алексея Батракова за "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Бывший тренер "Вест Хэма", "Тоттенхэма" и других клубов считает, что российский хавбек смог бы проявить себя в АПЛ.

"Я видел голы Батракова, и это, без сомнений, отличные мячи. Он кажется отличным футболистом, и если это так, он смог бы заиграть в Английской Премьер-Лиге, сто процентов.
Но буду честен, я не видел его полных матчей, могу делать выводы только по обзорам", - сказал Реднапп "РБ Спорту".

Алексей Батраков выступает в составе стамбульского "Галатасарая" с августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за "львов" 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до конца июня 2031 года. Трансферная стоимость футболиста по оценке Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

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