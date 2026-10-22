Реднапп предположил, что Батраков смог бы заиграть в АПЛ

Бывший тренер ряда английских клубов Гарри Реднапп высказался об игре Алексея Батракова за "Галатасарай".

Фото: ФК "Галатасарай"

"Я видел голы Батракова, и это, без сомнений, отличные мячи. Он кажется отличным футболистом, и если это так, он смог бы заиграть в Английской Премьер-Лиге, сто процентов.