Реднапп предположил, что Батраков смог бы заиграть в АПЛ

"Я видел голы Батракова, и это, без сомнений, отличные мячи. Он кажется отличным футболистом, и если это так, он смог бы заиграть в Английской Премьер-Лиге, сто процентов.Но буду честен, я не видел его полных матчей, могу делать выводы только по обзорам", - сказал Реднапп "РБ Спорту".
Алексей Батраков выступает в составе стамбульского "Галатасарая" с августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за "львов" 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до конца июня 2031 года. Трансферная стоимость футболиста по оценке Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.