Дом капитана "Манчестер Юнайтед" ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в английском графстве Чешир подвергся ограблению.

Фото: Getty Images

Инцидент произошёл, когда португальский полузащитник находился в Италии на матче Лиги чемпионов против "Комо" (4:1). По информации The Sun, в особняк футболиста проникли трое неизвестных в масках. Преступники вынесли дорогостоящие вещи, в том числе дизайнерские ювелирные украшения. Сосед Фернандеша заметил злоумышленников и вызвал полицию, однако прибывшие спустя десять минут сотрудники уже никого не застали.



Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Комо" со счётом 4:1 в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.