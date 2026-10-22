Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
2 - 3 2 3
НЕК2 тайм
Ференцварош
2 - 1 2 1
Торренсе2 тайм
Штурм
1 - 0 1 0
Марсель2 тайм
Лех
1 - 1 1 1
Сандерленд2 тайм
Юнион
2 - 0 2 0
Хапоэль Б-Ш2 тайм
ОФИ
0 - 2 0 2
Байер2 тайм
Арарат-Армения
0 - 4 0 4
АЗ Алкмар2 тайм
Ювентус
2 - 2 2 2
Ренн2 тайм
Виктория П
22:00
ЛевскиНе начат
Селтик
22:00
СельтаНе начат
Лиллестрем
22:00
Реал СосьедадНе начат
Бешикташ
22:00
Кристал ПэласНе начат
Целе
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Омония
22:00
БенфикаНе начат
Хоффенхайм
22:00
ЛионНе начат
Борнмут
22:00
МиланНе начат
Олимпиакос
22:00
СпартаНе начат
Ягеллония
22:00
АндерлехтНе начат

Лига конференций УЕФА

Кайрат
1 - 5 1 5
ПанатинаикосЗавершен
Норшелланн
2 - 1 2 1
ЦСКА София2 тайм
Интер Эскальдес
0 - 2 0 2
Университатя Крайова2 тайм
Кауно Жальгирис
1 - 3 1 3
Бранн2 тайм
Пафос
0 - 1 0 1
Рига2 тайм
Иберия
1 - 0 1 0
Мьельбю2 тайм
Црвена Звезда
2 - 2 2 2
Копенгаген2 тайм
Яблонец
0 - 0 0 0
Брайтон2 тайм
Трабзонспор
2 - 0 2 0
Хартс2 тайм
Хетафе
2 - 4 2 4
Лугано2 тайм
Орхус
22:00
ЭгнатияНе начат
Борац
22:00
КуПСНе начат
Линкольн
22:00
ТвентеНе начат
Монако
22:00
ФрайбургНе начат
Аякс
22:00
АталантаНе начат
Мидтьюлланд
22:00
Сент-ТрюйденНе начат
Брага
22:00
ГентНе начат
Тун
22:00
ХайдукНе начат

Дом капитана "Манчестер Юнайтед" ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в английском графстве Чешир подвергся ограблению.
Фото: Getty Images
Инцидент произошёл, когда португальский полузащитник находился в Италии на матче Лиги чемпионов против "Комо" (4:1). По информации The Sun, в особняк футболиста проникли трое неизвестных в масках. Преступники вынесли дорогостоящие вещи, в том числе дизайнерские ювелирные украшения. Сосед Фернандеша заметил злоумышленников и вызвал полицию, однако прибывшие спустя десять минут сотрудники уже никого не застали.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Комо" со счётом 4:1 в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится