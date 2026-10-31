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Российский футболист потренировался с основой "Манчестер Юнайтед"

Российский полузащитник Амир Ибрагимов получил возможность потренироваться вместе с основным составом "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
Как сообщил журналист Даниял Хан, 18-летний футболист участвовал в занятии первой команды 28 октября. Ибрагимов выступает в системе английского клуба с 2021 года.

Ближайшую встречу манкунианцы проведут 31 октября против "Челси" в рамках девятого тура АПЛ. Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.

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